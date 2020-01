Delio Rossi: “C’è una differenza tra Gattuso allenatore e Gattuso calciatore, vi dico”

Delio Rossi, allenatore con una grande esperienza in Serie A, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss il momento del Napoli di Gattuso, chiamato ad una difficile corsa per raggiungere il quarto posto. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Non sarà facile per il Napoli riattaccare la spina dopo la sosta ma loro sono dei professionisti e non si possono permettere passi falsi. A gennaio ci sono appuntamenti importanti, bisogna rubare punti alle squadre davanti, altrimenti niente ha senso. Mercato? Vista la rosa del Napoli, ci sono diversi centrocampisti capaci di inserirsi in area. Ci sono 3 giocatori fondamentali che sono importanti nel 4-3-3, un centravanti, un regista e gli esterni di centrocampo. Il sistema di gioco che adotta un allenatore, in genere, serve ad enfatizzare e valorizzare le caratteristiche dei giocatori. Il Napoli ha nelle sue corde il 4-3-3 perché possiede i giocatori esterni, centrocampisti ed attaccanti, se arrivasse Torreira si completerebbe un reparto perfetto per quel sistema di gioco”.

Delio Rossi: “Il Gattuso allenatore è diverso dal Gattuso calciatore”

“Lazio? Si tratta si una squadra costruita bene, hanno gli stessi pezzi da un po’ di anni, lo stesso allenatore, riescono a vincere anche grazie ad un pochino di fortuna, questo fa capire che questa può essere l’annata giusta. I calciatori hanno uno status individuale, pensano solo a loro stessi, gli allenatori invece pensano a tutto, anche allo spogliatoio, alla stampa, alla società. Gattuso da calciatore aveva un tipo di pensiero, mentre da allenatore ne ha un altro”.

