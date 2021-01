‘Delirio’ a Canale21, Sconcerti: “Il linguaggio del corpo mi eccita”. La replica di Rambaudi fa impazzire lo studio

“Siparietto” Sconcerti-Rambaudi a Canale21

Il Napoli è venuto meno al Bentegodi di Verona. La formazione azzurra si è sciolta come neve al sole. C’è molto di cui discutere, al di là di un’ipotetico cambio di guida tecnica.

Le cose – insomma – non vanno affatto bene, manca un progetto tattico e i calciatori sembrano totalmente demotivati. In radio e in tv non si parla d’altro: quale saranno le prossime scelte del presidente De Laurentiis? Romberto Rambaudi, ex calciatore di Lazio e Foggia, è intervenuto a Canale21 nel corso della trasmissione “Il bello del Calcio” e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione;

Bakayoko più che colpevole in entrambi i gol presi dal Napoli, forse più il secondo del primo. Se Gattuso dic che la squadra non annusa il pericolo è grave. Il Napoli – a mio modo di vedere – è una una squadra i cui giocatori stanno trotterellando in campo. Lo capisci dal linguaggio del corpo”. Curiosa, a questo punto, l’incursione di Sconcerti: “Il linguaggio del corpo mi eccita”. Pronta anche la ‘controreplica’ di Rambaudi: “Infatti lo dico per farti eccitare (…). Ma se volete buttarla in caciara, allora…”

