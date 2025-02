Delmastro condannato a 8 mesi per rivelazione segreto d’ufficio: “Non mi dimetto”. Meloni: “Sono sconcertata”

di Marcella Piretti ed Emanuele Nuccitelli

BOLOGNA – Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato condannato a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio in una vicenda a margine del caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Lo scrive La Stampa. La procura, in mattinata, aveva chiesto l’assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo (e in precedenza al termine delle indagini aveva chiesto l’archiviazione). L’assoluzione era stata chiesta anche dagli avvocati difensori. A sostenere la richiesta di condanna, invece, erano stati gli avvocati delle parti civili, che avevano chiesto anche un risarcimento simbolico di cinque euro.

Secondo quanto scrive La Stampa, il sottosegretario avrebbe lasciato piazzale Clodio mostrandosi molto seccato: “Spero che ci sia un giudice a Berlino. No, non mi dimetto”, il suo commento.

DELMASTRO: “SENTENZA POLITICA CHE SI COMMENTA DA SOLA, VADO AVANTI”

“Una sentenza politica! Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole! E questa sentenza si commenta da sola! Dopo che l’accusa ha chiesto per tre volte l’assoluzione, arriva una sentenza di condanna fondata sul nulla! Vogliono dire che le riforme si devono fermare? Hanno sbagliato indirizzo! Vogliono dire che il Pd non si tocca? Hanno sbagliato indirizzo. Io non ho tradito i miei ideali: ho difeso il carcere duro verso terroristi e mafiosi. Io non ho tradito! E gli italiani lo sanno! Attendo trepidante le motivazioni per fare appello e cercare un Giudice a Berlino. E da domani avanti con le riforme per consegnare ai nostri figli una giustizia diversa”. Lo scrive su Facebook Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia a commento della sentenza odierna.

GIORGIA MELONI: “SONO SCONCERTATA. MI CHIEDO SE IL GIUDIZIO SIA BASATO SUL MERITO DELLA QUESTIONE”

“Sono sconcertata per la sentenza di condanna del Sottosegretario Andrea Delmastro, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il Sottosegretario Delmastro rimane al suo posto”, scrive la premier Giorgia Meloni su X.

SCHLEIN: “GIORGIA MELONI FACCIA DIMETTERE DELMASTRO”

“Delmastro condannato per aver usato segreti di Stato contro le opposizioni dimostra quanto questa classe dirigente sia inadeguata. Giorgia Meloni adesso lo faccia dimettere anziché continuare a mentire sui fondi alla sanità pubblica e a non far nulla sulle bollette più care d’Europa”. Così la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein

IL PROCESSO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO

Delmastro era a processo per rivelazione del segreto d’ufficio sulla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. I fatti risalgono al febbraio del 2023, quando in parlamento il deputato Giovanni Donzelli rivelò il contenuto di alcune conversazioni avvenute nel carcere di Sassari, durante l’ora d’aria, tra l’anarchico Alfredo Cospito e alcuni detenuti di camorra e ‘ndrangheta, anche loro detenuti con il regime del carcere duro, il 41 bis. La cosa fece molto scalpore. A maggior ragione visto che arrivò nel bel mezzo del dibattito sull’opportunità del 41 bis per Cospito, che da ottobre aveva iniziato un lungo sciopero della fame proprio per protestare contro le condizioni di carcere duro a cui era sottoposto (lo interruppe poi in aprile, quando la Consulta emise una sentenza possibilista sulla riduzione dell’entità della pena). Emerse abbastanza rapidamente il fatto queste informazioni segrete su Cospito, Donzelli, le avesse avute da Delmastro, titolare del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. E da lì partì l’inchiesta.

