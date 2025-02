Delmastro: “Resto al mio posto, mi hanno condannato i giudici di sinistra”

ROMA – Condannato, interdetto, ma dimissionario no, quello mai. Forse un giorno, chissà. Andrea Delmastro dice di sentirsi “molto bene”: “Sono stato condannato dopo tre richieste di assoluzione della procura, credo di essere nel Guinness dei primati. Coraggiosa è stata la procura. Mi ha colpito il pm quando ha detto che non si spostava di un millimetro e ci metteva la faccia”. E quindi il sottosegretario condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio non molla: “Io sto al mio posto e continuerò a farlo in virtù del principio di non colpevolezza fino all’ultimo grado di giudizio”, ribadisce intervistato dal Corriere della Sera.

"Non erano segreti di Stato né carte riservate. Da quel palazzo di giustizia sono uscite altre carte, invece, classificate "riservate" dai servizi segreti. Le sentenze non si commentano. Quelle politiche si commentano da sole. E questa lo fa. E' un dato di fatto che il collegio fosse fortemente connotato dalla presenza di Md (la corrente di sinistra ndr) anche dopo la sostituzione di un componente avvenuta due udienze fa".