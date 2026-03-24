Delmastro si dimette: “Ho commesso una leggerezza”. Lascia anche il capo di gabinetto Bartolozzi. Meloni: “Auspico stessa scelta da Santanchè”

(Adnkronos) –

Andrea Delmastro Delle Vedove e Giusi Bartolozzi si sono dimessi. Una scelta, quella del sottosegretario alla Giustizia e del capo di Gabinetto, che è stata apprezzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha auspicato anche che la stessa strada venga percorsa “dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”. La premier, si legge in una nota, “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”.

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia – ha dichiarato Delmastro in una nota -. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il presidente del Consiglio”.

Meloni: “Auspico che anche Santanchè si dimetta”



Il passo indietro del sottosegretario è arrivato all’indomani dell’esito del risultato referendario e dopo giorni di polemiche per le notizie di stampa sul caso della quota, poi ceduta, in una società intestata alla figlia 18enne di Mauro Caroccia. Caroccia, il cui nome compare nelle carte dell’inchiesta capitolina sul boss Michele Senese, sta scontando una condanna definitiva a quattro anni per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa.

Sulla vicenda l’opposizione aveva presentato interrogazioni e chiesto che del caso si occupasse la Commissione parlamentare Antimafia: Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, aveva annunciato la richiesta, domani nella capigruppo della Camera, di calendarizzare la mozione di revoca degli incarichi a Delmastro, già depositata lo scorso giovedì.

Le dimissioni di Delmastro arrivano dopo una riunione che si è tenuta nel pomeriggio al ministero tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio, lo stesso Delmastro e la capo di gabinetto Bartolozzi.

Anche le dimissioni di Bartolozzi arrivano all’indomani del risultato del referendum e dopo le polemiche delle scorse settimane per le parole che la capo di gabinetto aveva pronunciato alla trasmissione ‘Il Punto’ sull’emittente siciliana Telecolor. “La cosa che i cittadini dovrebbero comprendere è che qui non c’è una guerra tra due clan, politica e magistratura. La riforma è tesa a far recuperare alla magistratura la credibilità che ha purtroppo perso, e lo dico da magistrato”, aveva detto Bartolozzi.

Del resto, “finché le cose non capitano sulla pelle, voi non avete idea di cosa voglia dire”, aveva aggiunto la capo di gabinetto di Carlo Nordio accennando all’inchiesta che la vede indagata a Roma per false comunicazioni al pm, concludendo: “Ecco, Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”.

Immediate le reazioni. “Vedremo” se ci saranno le dimissioni anche della ministra Santanché come auspicato da Meloni. Lo dice Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, a Porta a porta, su Raiuno. Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi ci sarebbero state “anche se avessimo vinto il referendum. La scelta da parte di Giorgia Meloni era già stata presa. Tra l’altro l’onorevole Delmastro aveva già dato la sua disponibilità alle dimissioni anche prima del referendum. Per rispetto degli elettori si è scelto di aspettare il risultato. Le dimissioni sarebbero arrivate comunque e a prescindere – rimarca -. L’importante è che non abbia fatto nulla di scorretto”. “Certamente” quello che ha fatto “non era opportuno, ma non era a conoscenza dei guai giudiziari del padre e quando ne è venuto a conosceva aveva chiuso i rapporti con quel ristorante, perché sulla lotta alla legalità il sottosegretario Delmastro e Fratelli d’Italia non si fanno dare lezioni da nessuno”.

“Il problema è quanti” sottosegretari e ministri ‘leggeri’, dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Di Martedì, su La7, “dovrebbe tollerare Giorgia Meloni e la risposta è nessuno, perché ha il dovere di avere delle persone nel governo che siano all’altezza del ruolo che ricoprono e purtroppo così non è”. “Non pensi di cavarsela così – aggiunge -, con facili capri espiatori che ha fatto dimettere solo dopo aver perso il referendum perché la sconfitta è tutta di Giorgia Meloni”.

“Dopo il travolgente voto popolare di oltre 14 milioni di italiani Meloni si è dovuta arrendere. E poco fa il sottosegretario alla Giustizia Delmastro si è finalmente dimesso, così come Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Le dimissioni di Delmastro erano assolutamente necessarie e per questo il M5S aveva presentato nei giorni scorsi una mozione di revoca. Il danno arrecato al prestigio della massima Istituzione di governo è stato pesantissimo”, scrive sui social il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Si sciolgono come neve al sole le chiacchiere della premier su complotti e ‘manine’: alcuni quotidiani hanno semplicemente ‘osato’ fare il proprio mestiere, pubblicando le notizie e le immagini che comprovavano gli affari di Delmastro e di tre dirigenti di Fratelli d’Italia in società con la famiglia di un prestanome del clan Senese. L’elenco degli orrori non è finito. L’impatto di questo travolgente voto popolare riuscirà a far dimettere anche la ministra Santanchè?”, conclude Conte.



“Fino a ieri Delmastro e Bartolozzi, nonostante le richieste delle opposizioni, sono rimasti al loro posto con il ministro Nordio a difendere il loro operato. Ora, nel giro di mezz’ora, assistiamo a due dimissioni. Cosa è cambiato? – chiede il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia – L’esito del referendum ha spaventato il governo? Ci sono fatti che non conosciamo? E’ intervenuta la presidente del Consiglio? Il ministro della Giustizia ha cambiato idea? A questo punto è urgente e necessario che Nordio venga in aula a spiegare al Parlamento e al Paese, viste le vicende di queste settimane, che cosa sta avvenendo al suo ministero. Non si gioca con le istituzioni e con gli incarichi di governo”.

Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa verde, sottolinea: “Sono stati gli italiani, con il loro voto, a mandare a casa Delmastro e Bartolozzi. Giorgia Meloni in questi mesi ha difeso gli impuniti: un sottosegretario condannato per rivelazione di segreti d’ufficio che ha continuato a esercitare le sue funzioni e che, non soddisfatto, apriva società con persone legate alla camorra. Se non ci fosse stata la valanga di No, Delmastro e Bartolozzi sarebbero ancora al loro posto. Altro che ‘non ha fatto nulla di scorretto’: Delmastro è stato condannato per rivelazione di segreti d’ufficio e ha fatto società con soggetti legati alla camorra. Ora aspettiamo le dimissioni della ministra Santanchè, rinviata a giudizio per truffa ai danni dello Stato”.

Nicola Fratoianni di Avs evidenzia che “le necessarie e doverose dimissioni di Delmastro dal ministero di Grazia e Giustizia arrivano con imperdonabile ritardo. Devono essere chiariti ancora molti aspetti, e vedremo nei prossimi giorni quali sviluppi ci saranno. Intanto accogliamo le dimissioni sue e della capo di gabinetto del ministro di Grazia e Giustizia Bartolozzi come una buona notizia”.

“Bene le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi, che per quanto ci riguarda arrivano persino tardi, visto che avrebbero dovuto farlo prima. Dopo tutto quello che è accaduto, dal caso Almasri fino alle modalità anti istituzionali con cui il ministro e i principali attori di via Arenula hanno condotto la campagna per il referendum, la domanda è: a che ora si dimette il ministro Nordio?”, afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “Certo che, in un Paese normale, un terremoto del genere in un dicastero chiave come quello della Giustizia porterebbe l’intero governo a cadere”, conclude Magi.

Carlo Calenda scrive sui social: “Arrivano le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi; necessarie, doverose e tardive. Procederei secondo la allegata to do list”, aggiunge riferendosi a un post di questa mattina in cui elencava una serie di ‘cose da fare’ in cui metteva al primo posto: “Mandare a casa Bartolozzi, Delmastro, Urso, Santanchè (minimo sindacale)”.