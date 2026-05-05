deloitte-e-next:-i-giovani-guidano-il-futuro-globale

A Milano 1000 Future Leaders per idee concrete su innovazione e sfide comuni

Milano, 5 mag. (askanews) – A Milano è tornato NEXT, il forum promosso da ISPI, Bocconi University e OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) con la knowledge partnership di Deloitte. Riunisce 1000 Future Leaders tra i 20 e i 35 anni arrivati da tutto il mondo per costruire una nuova visione del domani e trasformare il confronto in proposte concrete.Andrea Poggi, Head of DCM Public Policy & Stakeholder Relations Centre lo descrive così: “NEXT è una piattaforma di assoluto valore, perché pone al centro l’obiettivo della formazione dei migliori talenti che, a livello internazionale, sono pronti a dare un contributo alla risposta alle grandi sfide globali. E vuole essere una piattaforma di formazione originale che non fornisce solo competenze, ma anche una capacità nel tempo da parte di questi leader, grazie alle competenze acquisite e alla visione strategica, di tradurre il tutto in un contributo che sappia generare un vero e proprio impatto. In quelle che noi chiamiamo raccomandazioni, suggestioni di azioni concrete per risolvere i problemi”, dichiara.Per Deloitte, il valore di NEXT sta proprio nel mettere in relazione giovani, business e istituzioni, con l’obiettivo di trasformare il dibattito in soluzioni utili anche per i grandi tavoli internazionali.Tema al centro del dibattito è, ad esempio, quello delle tecnologie emergenti come AI, robotica avanzata e quantum computing.Alessandro De Luca, Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre Deloitte Italia: “Il primo fattore determinante che abbiamo individuato è quello della scala: da studi recenti di UNCTAD emerge come al 2033 il valore complessivo tecnologie di frontiera ammonterà a 16 mila miliardi di dollari, una cifra ‘monster’ che testimonia come le dimensioni siano effettivamente importanti. È del tutto evidente che i fattori abilitanti di queste tecnologie sono determinanti, in particolare pensiamo all’energia, alla connettività, alla formazione e alla governance. Piattaforme come NEXT rappresentano un’occasione imperdibile per sviluppare soluzioni condivise fra imprese, istituzioni, ricerca e università”, afferma De Luca.A NEXT, dunque, i giovani non sono solo il pubblico del confronto: diventano il motore di idee e raccomandazioni capaci di arrivare fino ai grandi processi decisionali internazionali, come spiega Poggi: “Sulla base dei contenuti sviluppati da Deloitte, i talenti proporranno una raccomandazione, focalizzata sul contrasto al cambiamento climatico, che sarà direttamente convogliata al contesto del G7. I giovani come perno di connessione tra le istanze del business e le istituzioni, proponendo azioni concrete” dice.NEXT rappresenta un ponte tra talenti globali e il mondo reale, dove idee audaci diventano politiche concrete per un futuro inclusivo. Nel suo messaggio in occasione dell’apertura dei lavori, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che “il mondo appare di fronte a sfide globali che dettano l’agenda a cui guardare”.