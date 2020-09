Delta riprede i voli tra Roma e New York

AGI – Delta annuncia la ripresa rotta da Roma a New York. Il volo opererà con un Airbus 330-300 inizialmente tre volte a settimana (il mercoledì, venerdì e la domenica), mentre una quarta frequenza settimanale, il lunedì, sarà aggiunta a ottobre 2020.

All’affidabilità operativa – spiega una nota – Delta ha aggiunto “Delta CareStandard”: il protocollo della compagnia per stabilire un impegno a lungo termine per viaggiare sicuri, inclusa una pulizia migliorata, più spazio, un servizio più sicuro e ancora più flessibilità. In questo contesto, Delta ha introdotto nuove misure di pulizia per offrire maggiore tranquillità ai suoi passeggeri e all’equipaggio.

