demeter-italia-lancia-rete-agriturismi-biodinamici-per-turismo-sostenibile

Nel rispetto dell’ambiente, delle culture e delle comunità ospitanti

Milano, 1 set. (askanews) – Demeter Italia lancia il progetto “Agriturismo Demeter”, un’iniziativa dedicata alla promozione del turismo biodinamico attraverso la creazione di una rete di strutture certificate. Un network che vuole offrire ai viaggiatori l’opportunità di scoprire le bellezze del territorio italiano, immergersi nella cultura locale ed apprezzare i valori delle produzioni biodinamiche all’interno di un turismo sostenibile che favorisce i viaggi rispettosi dell’ambiente, che preserva le culture locali e supporta le comunità ospitanti.

L’obiettivo dell’associazione, oltre naturalmente all’incremento delle adesioni delle strutture che ad oggi sono una trentina, è la creazione di una mappa interattiva sul sito Demeter dove ogni agriturismo sarà descritto in una scheda con dettagli, informazioni di contatto e immagini. Il visitatore potrà avere quindi una panoramica per ciascuna proposta sul numero di camere disponibili, il periodo di apertura, la tipologia di alloggio, la presenza o meno di un servizio di ristorazione e la possibilità di acquistare prodotti in loco.

“Il progetto sta muovendo i suoi primi passi e l’idea è quella di proporre un turismo attento all’ambiente, alla salubrità degli ambienti e dei prodotti” spiega il presidente di Demeter Italia, Enrico Amico, aggiungendo che “sarà possibile così programmare percorsi turistici, anche la classica gita fuoriporta alla scoperta degli ambienti naturalistici e delle città, perché molte strutture si trovano in posizioni ottimali per raggiungere le principali città d’arte. Si tratta – prosegue – di un’importante opportunità per fare crescere un turismo più consapevole e responsabile nel nostro Paese e, al tempo stesso, riuscire a rispondere a un’importante richiesta che arriva dall’estero e guarda con grande attenzione ai valori espressi dalla struttura, alla salute e all’ambiente naturale. Siamo certi – conclude Amico – che le strutture Demeter, anche per la grande passione dei loro titolari, saranno un’importante alternativa alle proposte turistiche già esistenti”.

L’associazione sta preparando inoltre una collaborazione con “ViandantiSì”, il tour operator nato da un’idea di NaturaSì con il preciso scopo di valorizzare il turismo bio.

Foto: Demeter