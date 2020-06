Demme ha permesso al Napoli di svoltare, ora si lotta su tre fronti: l’analisi

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno riferisce in merito all’apporto di Diego Demme dal suo arrivo a Napoli. Di seguito quanto scritto dal quotidiano, oggi in edicola.

Di seguito l’analisi del quotidiano.

È iniziata la settimana che porta il Napoli al ritorno in campo per la semifinale contro l’Inter. Gattuso è attento ai dettagli, ieri il gruppo si è allenato nel tardo pomeriggio e in serata si è radunato a cena per raggiungere la giusta compattezza in vista del ritorno agli impegni ufficiali.

Gattuso ha cambiato il Napoli soprattutto sotto il profilo tattico e vuole ripartire per la missione Coppa Italia proprio dalla rivoluzione compiuta prima dell’emergenza Coronavirus.

L’epicentro della svolta è a centrocampo, il protagonista del cambio d’identità del Napoli è Diego Demme. Dal suo arrivo durante il mercato di gennaio è iniziato il percorso che ha visto gli azzurri ben figurare sui tre fronti: la risalita in classifica in campionato, le vittorie contro Lazio e Inter in Coppa Italia e il pareggio contro il Barcellona in Champions League. Demme è stato determinante, ha dato un riferimento essenziale nella costruzione della manovra rivelandosi prezioso anche per l’equilibrio in fase di non possesso.