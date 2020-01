Demme Lobotka attesi in occasione di Lazio Napoli: il retroscena – KKN

Il Napoli prepara il primo doppio colpo di questa sessione invernale di calciomercato. Il primo nome è quello del tedesco Demme arrivato ieri a Roma per le visite mediche e sul procinto di apporre la firma sul nuovo contratto. Il secondo è, invece, lo slovacco Lobotka atteso nelle prossime ore presso Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Intanto, però, i due calciatori potrebbero riservare una nuova sorpresa per tutti i tifosi.

Il retroscena

Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli sia il tedesco Demme che lo slovacco Lobotka potrebbero essere i protagonisti di una sorpresa. I due, infatti, potrebbero seguire la squadra in occasione di Lazio Napoli ed osservare tutto dagli spalti. Un modo per cominciare a conoscere il modo di giocare dei compagni a cui si uniranno, con ogni probabilità, la prossima settimana.

