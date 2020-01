Ieri l’annuncio ed i saluti alla sua ormai ex squadra, il Lipsia. Oggi il tedesco Diego Demme è pronto per vivere una nuova avventura con la maglia del Napoli. L’attaccante è giunto presso il centro sportivo di Castel Volturno ed ha incontrato Gattuso e la squadra.

Le immagini

Come dimostrano gli scatti pubblicati dal Napoli, tramite il proprio profilo Twitter, l’attaccante Diego Demme è arrivato a Castel Volturno ed ha già effettuato il primo allenamento in maglia azzurra. Il calciatore si sta preparando alla prima sfida con la maglia azzurra. Il tedesco ha, infatti, messo nel mirino proprio la gara di Coppa Italia contro il Perugia per fare il suo esordio.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sscnapoli/status/1216300682971615232?s=21&fbclid=IwAR0_WAUM4bqDiiFt9nuiqh8OkRxCny9LQ81QkkUR0-E-_pw8Ocrdz4_K3_g”]

The post Demme pronto all’esordio con il Napoli: spuntano i primi scatti da Castel Volturno appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento