Demme saluta il Lipsia: “Ora il viaggio continua per me. Grazie per tutto”

L’ufficialità è arrivata solo da pochi minuti e il vortice delle emozioni è ancora forte intorno al tedesco Diego Demme. L’attaccante è stato accolto dagli annunci del Napoli e del patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis. L’emozione dell’arrivo in una nuova squadra, però, non ha di certo ancora cancellato i ricordi del passato.

Il saluto al Lipsia

Un ricordo quello di un passato indimenticabile vissuto con la maglia del Lipsia. Ed, infatti, dopo pochi minuti dall’annuncio del Napoli, Diego Demme ha mandato un messaggio, tramite il proprio profilo Instagram, proprio alla sua ex squadra:

“Sei anni con momenti indimenticabili. Dal 3 ° posto in campionato ai sedicesimi di CL. Voglio solo ringraziarti per il tuo supporto, sarai sempre parte di me. Ora il viaggio continua per me … Grazie per tutto. Il tuo Diego”.

