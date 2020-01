Demme si racconta: “Vivo il mio sogno, Gattuso idolo. Voglio essere un leader”

Il nuovo acquisto azzurro, il centrocampista Diego Demme, si racconta ai microfoni ufficiali della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it: “Mio padre ha scelto di chiamarmi Diego perché era un grande tifoso di Diego Maradona. Per questo mi ha chiamato così. I tifosi sono un po’ pazzi, ma in senso positivo. Mi ha detto che il Napoli è un grande club, sono contento di essere qui. Sono già stato a Napoli due volte, ho visitato la città e adoro il cibo napoletano. La città è molto bella, il mio posto preferito è il Lungomare. Quando tu vai a camminare, è bellissimo (dice in italiano, ndr). Il calcio è la mia passione e ora sto vivendo il mio sogno. Gioco da quando ho cinque anni e ora sono felice di vivere la vita da calciatore.

La mia carriera è cominciata nelle giovanili dell’Arminia Bielefeld in una piccola città della Germania, poi sono passato in prima squadra. In seguito ho giocato nel Paderborn e nel Lipsia. Ora sono qui a Napoli. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, penso di avere la mentalità giusta, corro molto e mi piace giocare davanti alla difesa per impostare l’azione. Mi piace essere un leader in campo. Quando ero più giovane i miei idoli erano il mio attuale allenatore, Gattuso, e Pirlo: formavano una coppia perfetta. Ho visto che cercavano di trasmettere la giusta mentalità e la giusta positività alla squadra”.

