denel-(vasakronan):-real-estate-dimostri-progressi-concreti

Su obiettivi climatici

Roma, 18 mag. (askanews) – “Negli ultimi cinque-dieci anni abbiamo visto molte societa’ immobiliari fissare obiettivi molto ambiziosi, il che e’ ovviamente positivo, ma cio’ di cui abbiamo davvero bisogno ora e’ che queste societa’ dimostrino di compiere progressi verso il raggiungimento di tali obiettivi; cio’ e’ necessario non solo perche’ il mondo ha bisogno di progressi verso gli obiettivi climatici, ma anche per le societa’ stesse poiche’ gli investitori stanno iniziando a richiedere dati concreti per poter dimostrare ai propri azionisti come stanno investendo il loro denaro in modo sostenibile”.Lo ha detto Anna Denel, Chief sustainability officer, VASAKRONAN AB, a margine di GBCI Europe CIRCLE, di cui GBC e’ stato Event Partner per l’edizione 2026.