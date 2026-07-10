sabato, 11 Luglio , 26

Bresh porta mare (e Liguria) a Roma, il concerto all’Auditorium

(Adnkronos) - Nel concerto di Bresh a Roma...

Teddy Reno compie 100 anni, chi è il gentiluomo della canzone

(Adnkronos) - Cento anni, oggi sabato 11 luglio,...

Nuova e intensa ondata di calore in arrivo su Italia ed Europa occidentale, cos’è la configurazione a omega

(Adnkronos) - Una nuova, intensa ondata di calore...

Max Giusti: “Tra il palco e Mediaset sto vivendo un sogno, vorrei una serata con Gerry”

(Adnkronos) - Quarant’anni di carriera non si festeggiano...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDODengue, in focolai in Italia prevale trasmissione a breve distanza: entro 400...
dengue,-in-focolai-in-italia-prevale-trasmissione-a-breve-distanza:-entro-400-metri
Dengue, in focolai in Italia prevale trasmissione a breve distanza: entro 400 metri
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dengue, in focolai in Italia prevale trasmissione a breve distanza: entro 400 metri

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) – I focolai di dengue che si verificano in Italia quando viene importato un caso dall’estero, si sviluppano quasi completamente a breve distanza dalla fonte di infezione principale, con trasmissione dell’infezione al massimo a 400 metri distanza. Lo indica uno studio coordinato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla fondazione Bruno Kessler con il contributo delle Regioni interessate da focolai di Dengue sierotipo 2 nel 2024 appena pubblicato da Eurosurveillance. La ricerca conferma come l’identificazione precoce e le misure rapide di controllo degli insetti vettori siano cruciali per il controllo del focolaio. 

 

Le infezioni autoctone da dengue sono in aumento in Europa, in particolare in Francia, Italia e Spagna, a causa della presenza della zanzara Aedes Albopictus (la cosiddetta ‘zanzara tigre’), che è in grado di diffondere il virus quando si verifica un caso importato. Lo studio si basa sull’analisi dei focolai che si sono verificati in Italia nel 2024, che hanno portato a un totale di 296 casi, il numero più alto mai registrato in Europa continentale. Analizzando le caratteristiche spaziali e temporali della successione dei contagi e applicando dei modelli matematici i ricercatori hanno cercato di ricostruire le catene di trasmissione e di stimare le caratteristiche dei focolai, quantificando la proporzione di trasmissioni che si è verificata a varie distanze e stimando l’influenza di vari fattori, incluse temperature e mezzi di controllo applicati, sulla trasmissione secondaria del virus.  

 

Durante i focolai, ha evidenziato lo studio, il tempo di trasmissione tra un caso primario e uno secondario è risultato di 18 giorni, con il contagio che si è verificato in casa nel 15,4% dei casi. Tra i casi di cui si è potuta ricostruire la catena di trasmissione meno dell’1% si è verificato a più di 400 metri dall’origine. Una volta scoperto il focolaio la trasmissibilità cala drasticamente, con il numero di casi secondari per infezione che scende da 1,4 a 0,4. Infine, le misure di controllo dei vettori sono in grado di far diminuire del 41,3% la trasmissione, che invece aumenta del 19,8% per ogni aumento di un grado della temperatura. “I focolai autoctoni di Dengue in Italia nel 2024 sono stati causati principalmente da trasmissione a breve distanza – concludono gli autori -. I nostri risultati confermano che la diagnosi precoce dei casi e il rapido controllo dei vettori sono fondamentali per ridurre la trasmissione”.  

Previous article
Nuova e intensa ondata di calore in arrivo su Italia ed Europa occidentale, cos’è la configurazione a omega
Next article
Teddy Reno compie 100 anni, chi è il gentiluomo della canzone

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bresh porta mare (e Liguria) a Roma, il concerto all’Auditorium

(Adnkronos) - Nel concerto di Bresh a Roma c'è tutto. Voci, luci e strumenti. Un'arena sold out, sorrisi e un po' di nostalgia, per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Teddy Reno compie 100 anni, chi è il gentiluomo della canzone

(Adnkronos) - Cento anni, oggi sabato 11 luglio, per Teddy Reno, figura leggendaria della musica leggera, protagonista di un'epoca di eleganza melodica, di canzoni...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nuova e intensa ondata di calore in arrivo su Italia ed Europa occidentale, cos’è la configurazione a omega

(Adnkronos) - Una nuova, intensa ondata di calore sta per colpire l'Italia e l'Europa occidentale. Da lunedì 13 luglio, un'area di bassa pressione a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Max Giusti: “Tra il palco e Mediaset sto vivendo un sogno, vorrei una serata con Gerry”

(Adnkronos) - Quarant’anni di carriera non si festeggiano tutti i giorni. E Max Giusti ha deciso di farlo nel modo più naturale per lui:...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.