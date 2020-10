Denis Dosio a Live Non è la D’Urso: “La squalifica al GF VIP? Sono sotto choc” | Video Mediaset

Denis Dosio a Live Non è la D’Urso parla della squalifica dal Grande Fratello Vip: “sono ancora sotto choc“.

Il 19enne influencer si racconta a pochi giorni dalla squalifica della casa del GF VIP 5 per una bestemmia. “E’ nato tutto dal fatto che nelle zone dove vivo io si usa come intercalare” – precisa il giovanissimo citando anche Simoncelli – “anche lui aveva fatto un libro con quel titolo, è un intercalare, ma la prima cosa che ho detto è chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite in colpa perchè quello che per me è uno intercalare può essere considerato da altri un’offesa”.

Ecco il video Mediaset con le parole di Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip 2020 per una bestemmia.

continua a leggere sul sito di riferimento