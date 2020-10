German Denis è uno dei pochi attaccanti vecchio stampo ancora in attività. Tuttavia, ha sempre dimostrato che, oltre essere un grande calciatore, è anche un grande uomo. Lo ha confermato anche stavolta, acquistando i sacchi di cementi necessari alla ristrutturazione dello stadio del Club Atletico Tallares. Il club argentino è in difficoltà economica e il calciatore ex napoli non si è tirato indietro.

German Denis cuore d’oro

L’Atletico Tallares, negli scorsi giorni, aveva lanciato una campagna per raccogliere i fondi necessari al completamento dei lavori nello stadio. L’obiettivo era stata raggiunto solo parzialmente, così German Denis ha deciso di scendere in campo. L’attaccante ex Napoli, ora alla Reggina, ha acquistato i 281 sacchi di cemento necessari a raggiungere l’obiettivo prefissato. Il calciatore, ancora una volta, ha dimostrato di non aver dimenticato le proprie radici.

The post Denis non dimentica l’Argentina: acquista cemento per lo stadio dell’Atletico Tallares appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento