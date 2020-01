Denis Suarez, l’agente: “Lobotka giocatore importante per il Celta, non andrà via a meno di 30 milioni”

LoboA Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Felix Gende, agente di Denis Suarez del Celta e Jonny Otto Castro (ex Celta). Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DELL’AGENTE DI DENIS SUAREZ

“Lobotka è un giocatore troppo importa per il Celta. E’ vero che il club sta vivendo un momento difficile, ma è fuori dalla zona retrocessione ecco perché il Celta si priverà di Lobotka solo per un prezzo giusto. Il Celta poi non ha bisogno di vendere, è un club ricchissimo. Lobotka ha una clausola di 50 milioni e non so se sia giusto venderlo a gennaio oppure a giugno. Di certo, il Celta non lo venderà ad una cifra inferiore a 30 milioni. Denis Suarez un giorno a Napoli? Mai dire mai nel calcio, ma in questo momento è un giocatore del Celta Vigo. Ha fatto un grande sforzo il club per riportarlo a casa, al momento è infortunato e per questo Denis pensa solo a recuperare e ripagare il club dello sforzo fatto. Non ho notizie su Jonny a Napoli. Il ragazzo sta facendo bene, è uno dei migliori terzini della Premier. Fabian Ruiz è un giocatore importante, va aspettato”.

