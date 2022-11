Dentons punta sul tech, Maurizio Bernardo Senior Advisor dello studio

Presidente di Assofintech entra per rafforzare il team

Milano, 17 nov. (askanews) – Lo studio legale Dentons annuncia l’ingresso di Maurizio Bernardo in qualità di Senior Advisor, a supporto del team multidisciplinare dello studio dedicato al Tech che comprende Fintech, Insurtech e una serie ulteriore di settori non financial quali Proptech, Healthtech, Foodtech, Agritech, Fashiontech e Greentech.

Maurizio Bernardo, già presidente della Commissione Finanze del Parlamento negli anni 2015-2018, è presidente di Assofintech, associazione che rappresenta tutti gli attori del mondo Fintech e Insurtech in Italia. Dentons con l’arrivo di Bernardo mira a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento in questo ambito e a sviluppare la propria offerta anche rispetto ad altri settori.

“Dentons – ha detto Federico Sutti, Italy Managing Partner dello studio – vanta una value proposition unica in questi ambiti grazie all’approccio multidisciplinare e alla collaborazione del nostro team con altri uffici nel mondo che hanno sviluppato una vasta esperienza in materia. Con l’arrivo di Maurizio Bernardo contiamo di posizionare lo Studio in Italia quale leader nel settore Tech in tutte le sue declinazioni”.

Maurizio Bernardo ha sottolineato che “Dentons conferma di avere una visione proiettata all’innovazione tecnologica e digitale e dimostra attenzione rispetto ad una domanda di mercato, pubblico e privato, crescente che richiede alta qualità”.

