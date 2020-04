Al Guerriero riferimento del Casertano per l’emergenza si spezzano la schiena troppi precari che non vogliono sentirsi chiamare eroi: “Ci mancano i kit per l’estrazione dei tamponi, facciamo a mano ma pure più tardi». E su di loro conta il Covid Maddaloni

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dentro l’ospedale di Marcianise: i turni infiniti (dei precari) per l’esame dei tamponi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento