AGI – Una complessa indagine della Polizia postale e delle comunicazioni ha portato alla denuncia in stato di libertà di 20 minorenni, in concorso tra loro, per i reati di detenzione, divulgazione, cessione di materiale pedopornografico e istigazione a delinquere aggravata. L’operazione, denominata ‘Dangerous Images’, è stata svolta dai poliziotti del Compartimento Polizia postale per la Toscana coordinati dal procuratore capo per i minorenni di Firenze, Antonio Sangermano.

La vicenda è iniziata quando una madre lucchese, trovando sul telefono cellulare del figlio 15enne numerosi filmati hard con protagoniste giovanissime vittime, si e’ rivolta alla Polizia postale chiedendo aiuto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Denunciati 20 minori per foto e video pedopornografici proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento