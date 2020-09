Denver vince gara 3 e riapre i giochi, Lakers ko

Il “non c’è due senza tre” questa volta non vale. Merito dei Nuggets che vincono gara-3 della finale della Western Conference e impediscono ai Lakers di volare sul 3-0 e mettere una serie ipoteca al trionfo finale. Denver si impone 114-106 sui gialloviola giocando un match praticamente perfetto che riapre i giochi di una serie che ora vede la franchigia di Los Angeles condurre per due vittorie a una. Tre i grandi protagonisti del successo dei Nuggets. In primis Jamal Murray che, al di là dei 28 punti, mette dentro i canestri decisivi respingendo il tentativo dei Lakers di tornare in partita.

