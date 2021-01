AGI – “Emanuele Mancuso mi disse che Maria Chindamo venne fatta macinare con un trattore o data in pasto ai maiali. Mi disse che lui era amico di un grosso trafficante di cocaina, detto “Pinnolaro”, legato alla famiglia Mancuso da vincoli storici e mi disse che per la scomparsa della donna, avvenuta qualche anno fa, c’era di mezzo questo “Pinnolaro” che voleva acquistare i terreni della donna in quanto erano confinanti con le terre di sua proprietà. “Pinnolaro” aveva pure degli animali, credo che facesse il pastore e questa donna si era rifiutata di cedere le proprietà a questa persona”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Depistaggi e atrocità nel Vibonese, l’incredibile fine di Maria Chindamo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento