Depositato il testo del centrodestra contro l’omofobia. Zan: “È un insulto ai diritti”

ROMA – “Il centrodestra di governo ha depositato in Senato un testo unitario che aumenta le pene in caso di discriminazione e violenza. Il disegno di legge è firmato da tutte le forze del centrodestra di governo, con l’auspicio che l’intero Parlamento possa sostenerlo, superando le battaglie ideologiche e i pregiudizi di questi mesi”. Lo rende noto l’ufficio stampa della Lega.

ZAN: “IL TESTO DELLA DESTRA È UN ATTACCO ALLA LEGGE MANCINO, UN INSULTO AI DIRITTI”

“Il testo presentato dalla destra è un attacco alla Legge Mancino. Non solo cancella le tutele del ddl Zan, ma, prevedendo solo un’aggravante comune, diminuisce le tutele per i crimini d’odio razziale, etnico, religioso. Un vergognoso insulto ai diritti in pieno stile sovranista”. Lo scrive su twitter il deputato Pd Alessandro Zan.

RONZULLI (FI): “TESTO SCRITTO DA ME, SALVINI, BINETTI E QUAGLIARELLO”

“C’è un testo di centrodestra che ha visto al lavoro me, Salvini, Binetti per l’Udc e Quagliariello per Cambiamo. Il testo è quasi pronto, verrà depositato tra pochi minuti” ha detto Licia Ronzulli, senatrice di Fi, durante una conferenza stampa del partito sulla maternità.

SIRACUSANO: “FORZA ITALIA CONTRO DISCRIMINAZIONE, MA DDL ZAN SBAGLIATO”

“Forza Italia condivide il principio, ma ritiene che alcune norme del ddl Zan siano sbagliate. Per questo abbiamo proposto un testo che estende le circostanze aggravanti previste dal codice penale a tutti gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. E soprattutto non vogliamo che si rischi il carcere per aver espresso delle opinioni”. Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, ai microfoni di RaiNews24.

“La nostra proposta – che è contro la violenza e contro la discriminazione – può essere il punto di incontro per far raggiungere al Parlamento l’obiettivo. Obiettivo condiviso, ripeto, anche da Forza Italia, ma esplicitato in modo sbagliato nel ddl Zan, che rischia di far considerare come reato la libera manifestazione del pensiero. Si può per aver espresso un’opinione, per quanto possa essere condannabile e deprecabile, rischiare una pena fino a quattro anni di reclusione, affidando la decisione alla discrezionalità di un giudice? Su questo, noi che siamo un partito liberale non siamo assolutamente d’accordo”.

MALPEZZI (PD) ALLA LEGA: “PARTIAMO DAL TESTO DI ZAN E DISCUTIAMO”

“Perché presentare un altro testo che allungherebbe enormemente i tempi e non partire, invece, da un testo che è stato già votato alla Camera? Se la Lega è d’accordo -come dichiara- sulla necessità di combattere le discriminazioni non si capisce perché debba presentare un’altra proposta. Credo che si tratti dell’ennesima strategia per allungare i tempi e portare il ddl Zan su un binario morto. Se, invece, da parte della Lega c’è la volontà di combattere le discriminazioni e i crimini d’odio, partiamo dal testo già votato e discutiamo. Altrimenti, si tratta dell’ennesimo tentativo, di impedire che si apra il dibattito su una legge di civiltà”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi questa mattina ad Omnibus su La7.

QUAGLIARIELLO (CAMBIAMO): “ORA NON CI SONO PIÙ ALIBI”

“Il testo sull’omofobia depositato dal centrodestra di governo è chiarissimo nel perseguire qualsiasi forma di violenza: priorità che dovrebbe essere di tutti. Ora la sinistra non ha più alibi e si vedrà se davvero il suo scopo è contrastare le violenze. Il resto è ideologia”. Lo dichiara Gaetano Quagliariello, senatore di ‘Cambiamo’.

BINI: “DDL ZAN? PIÙ FACILE APPROVARLO IN COMMISSIONE”

Il ddl Zan? “Mi interessa che si approvi e secondo me più facile approvarlo prima in Commissione. Vediamo come si sviluppa il dibattito, spero che vada in aula prima dell’estate”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento e senatrice Pd Caterina Bini. Cosa ne pensa del testo ‘alternativo’ al Ddl Zan proposto da Lega e Fi? “La posizione della Lega la conosciamo, temo la tempistica parlamentare per loro proposta, speriamo di non slittare troppo coi tempi”.

