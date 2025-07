depressione,-ansia,-solitudine

“Vi spiego cosa fare quando muore un amico a 4 zampe”

Si chiama Pet loss il nuovo fenomeno che può avere impatti significativi sulla salute fisica delle persone. Come difenderci? Parla l’esperto…

La perdita di un animale domestico sta emergendo come uno dei traumi più difficili da elaborare, generando conseguenze psicosomatiche spesso più severe di quelle causate dalla morte di una persona cara. Il fenomeno, in costante crescita in Italia, presenta caratteristiche uniche che stanno allarmando gli specialisti del settore.

Secondo recenti studi, la perdita di un animale domestico è riconosciuta come un fattore stressante significativo e un potenziale rischio per lo sviluppo di disturbi psicologici, tra cui depressione, ansia e solitudine. Un’indagine condotta su 353 proprietari di cani ha evidenziato che la perdita di un animale domestico può esacerbare vissuti di perdita e manifestazioni psicologiche durature, paragonabili a quelle sperimentate per la perdita di una persona cara.

‘Il trauma della perdita di un animale domestico presenta caratteristiche uniche che lo rendono particolarmente difficile da elaborare’, spiega Giuseppe Modica, esperto in coaching e ipnosi regressiva alle vite precedenti. ‘A differenza della perdita di una persona, con gli animali non abbiamo un feedback comunicativo diretto. Non possiamo sapere se abbiamo dato il cibo giusto, le cure appropriate, se il veterinario era quello giusto. Questa mancanza di comunicazione genera sensi di colpa spesso devastanti’.

I sintomi fisici legati a questo tipo di lutto stanno assumendo proporzioni preoccupanti. Gli specialisti segnalano casi di abbassamento drastico del sistema immunitario, sviluppo di allergie improvvise, infiammazioni cellulari e disturbi che possono persistere per anni. ‘Il fenomeno presenta anche una componente comportamentale significativa. Molte persone, dopo la perdita, sviluppano una chiusura totale verso nuovi animali, rifiutando categoricamente l’idea di accogliere un altro pet. Questo atteggiamento di difesa può protrarsi per anni, impedendo il naturale processo di elaborazione del lutto’.

‘La particolarità di questo tipo di trauma risiede nel fatto che spesso amiamo gli animali più delle persone stesse’, osserva Modica. ‘Gli animali offrono un amore incondizionato, sono sempre presenti, non tradiscono. Quando li perdiamo, il vuoto che lasciano è devastante perché rappresentavano una fonte di affetto puro e costante’.

In Svizzera ma anche in Italia, il riconoscimento di questa problematica sta crescendo al punto che si comincia a parlare di una legge sul poter richiedere un permesso retribuito per il lutto di un animale domestico, a condizione che venga fornita adeguata documentazione, come un certificato veterinario.

Attualmente nel nostro Paese, richiedere un permesso retribuito per la cura del proprio animale domestico infatti, secondo la Corte di Cassazione, quando si deve assistere un animale familiare, bisognoso di cure particolari e indispensabili, si può avere diritto ad assentarsi dal lavoro, percependo comunque la retribuzione.

Le prospettive future indicano un mercato in espansione per i servizi di supporto psicologico specializzati in questo tipo di elaborazione del lutto. ‘Stiamo assistendo a un aumento costante delle richieste di aiuto’, conferma Modica. ‘Le persone si rendono conto che non riescono a superare da sole questo tipo di perdita e cercano supporto specializzato’. Gli esperti sottolineano l’importanza di riconoscere i segnali di allarme: abbassamento delle difese immunitarie, sviluppo di allergie o patologie mai manifestate prima, chiusura sociale, rifiuto categorico di nuovi animali, disturbi del sonno persistenti. ‘È fondamentale intervenire tempestivamente’, conclude Modica. ‘Questo tipo di trauma, se non elaborato correttamente, può compromettere la qualità della vita per anni’.