deputata-dem-omar-presa-di-mira-durante-un-discorso-a-minneapolis

“Restiamo resilienti, qualsiasi cosa ci possano scagliare contro”

Minneapolis, (Minnesota) 28 gen. (askanews) – La deputata democratica statunitense, di origini somale, Ilhan Omar viene presa di mira durante un discorso a Minneapolis. Un uomo le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. Omar, spesso bersaglio degli attacchi del presidente Donald Trump, ha continuato il suo discorso affermando: “Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro”. “Continuerò a parlare. Dammi solo 10 minuti. Dammi solo 10 minuti. Ti prego”.Omar ha poi continuato a parlare, prendendo di mira nel suo discorso proprio l’Ice e chiedendo le dimissioni di Kristi Noem.”Le persone muoiono sotto la custodia dell’Ice. Questa amministrazione ha ridotto ogni parvenza di giusto processo, espellendo le persone fuori dallo Stato per impedire loro di avere un’assistenza legale. Le porte vengono sfondate senza mandato giudiziario. Agenti chimici irritanti, proiettili al peperoncino e granate stordenti vengono usati senza pensarci due volte”, ha detto. E poi ancora: “Questa non è repressione. Questo è terrore”. Ma secondo Trump la deputata democratica ”è un’impostora” e avrebbe organizzato lei stessa l’aggressione subita. In una intervista all’Abc, il tyoon ha detto: ”probabilmente si è fatta spruzzare addosso, conoscendola”,