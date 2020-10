AGI – Il voto sulla Nota di aggiornamento del Def e, soprattutto, sull’annessa Relazione al Parlamento che contiene lo scostamento di Bilancio preoccupa la maggioranza. Per l’approvazione della risoluzione sulla relazione al Parlamento è infatti necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto, quindi 316 voti favorevoli alla Camera e 161 al Senato. Numeri che la maggioranza in una situazione ‘normale’ riuscirebbe a garantire, in particolare a Montecitorio, senza troppi patemi d’animo. Ma la diffusione del Covid nei due rami del Parlamento impensierisce i giallorossi a causa delle quarantene fiduciarie a cui sono stati sottoposti senatori e deputati dopo i casi di positività al virus registrati negli ultimi giorni.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Deputati e senatori in quarantena, incognita numeri in Parlamento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento