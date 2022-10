Deputati Pd estero: giudicheremo dai fatti impegno governo Meloni

Su problemi italiani all’estero e rafforzamento nostro sistema paese nel mondo

Roma, 25 ott. (askanews) – “Oggi, durante l’intervento alla Camera dei Deputati del nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo ascoltato un timido riferimento alle ‘comunità italiane presenti in ogni parte del mondo’ anche se avremmo voluto sentire qualcosa di più su come renderle realmente protagoniste del nostro Sistema Paese”. Questo è quanto hanno dichiarato i deputati PD eletti all’estero Nicola Carè, Christian Di Sanzo, Fabio Porta, Tony Ricciardi. “In effetti, dopo gli annunci fatti durante la campagna elettorale dai candidati all’estero della lista di centrodestra, sull’istituzione del Ministero per gli italiani nel mondo constatiamo, come avevamo più volte sottolineato, che il promesso ministero – hanno aggiunto – era solo propaganda elettorale tesa a cercare di prendere qualche manciata di voti in più, ma senza nessun intento di aiutare concretamente gli Italiani all’estero”. “Noi vigileremo affinché siano tutelati i diritti degli italiani all’estero e incalzeremo il Governo a lavorare concretamente sui problemi che ancora oggi i nostri connazionali all’estero incontrano in primo luogo nell’esercitare i loro diritti di cittadinanza, sostenendo e rappresentando in Parlamento una collettività che vuole essere parte attiva e propositiva del nostro Sistema Paese nel mondo”, hanno concluso. continua a leggere sul sito di riferimento