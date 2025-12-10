D’Eramo: cucina Unesco è un riconoscimento storico

Roma, 10 dic. (askanews) – “Un riconoscimento storico. Da oggi la cucina italiana entra ufficialmente a far parte del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Una grande vittoria di tutto il Sistema Paese che corona un lavoro di oltre due anni e mezzo”. Così il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo.

“Dal marzo del 2023 quando è stata annunciata la candidatura da parte del Masaf e del Ministero della Cultura sono state molteplici le iniziative e gli eventi a sostegno con un grande coinvolgimento di tutto il nostro Paese che oggi festeggia questo straordinario risultato. La cucina italiana riflette la nostra straordinaria biodiversità. È cultura e tradizione, è espressione dei territori e creatività”, spiega D’Eramo sottolinando che la cucina italiana “è condivisione e incontro, un insieme di pratiche sociali e conoscenza che si tramanda di generazione in generazione. Un patrimonio vivo fatto di identità e convivialità che rappresenta una ricchezza anche in termini di valore: nel 2024 complessivamente 251 miliardi di euro”.

“Questo importantissimo traguardo ci rende orgogliosi e contribuirà a far crescere ancor di più turismo ed economia e a proteggere la nostra cucina dall’odioso fenomeno dell’Italian sounding”, conclude D’Eramo.