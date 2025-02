D’Eramo (Masaf) incontra ministro Agricoltura Tanzania

Per rafforzare partnership in campo agricolo e agroalimeentare

Roma, 13 feb. (askanews) – Il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, ha ricevuto oggi al Masaf il ministro dell’Agricoltura della Tanzania, Hussein Bashe. Si è trattato di un incontro “molto proficuo che ha confermato le relazioni tradizionalmente molto buone ed amichevoli fra Italia e Tanzania”, si legge in una nota, nazione che è stata inclusa a gennaio fra i cinque nuovi paesi prioritari del Piano Mattei insieme ad Angola, Ghana, Mauritania e Senegal.

Nel corso dell’incontro diversi i temi affrontati, con l’obiettivo comune di rafforzare la partnership fra i due Paesi in campo agricolo e agroalimentare. D’Eramo ha ricordato le iniziative che l’Italia sta portando avanti nel Paese per migliorare la sicurezza alimentare e la sostenibilità e la collaborazione in corso dal 2016 con il Crea. Ha inoltre evidenziato che, essendo l’Italia all’avanguardia nella meccanizzazione agricola, è pronta a condividere le proprie competenze e tecnologie per supportare lo sviluppo agricolo della Tanzania e la sua crescita economica.