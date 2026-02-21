sabato, 21 Febbraio , 26

Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne

(Adnkronos) - "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse...

Milano Cortina, l’esercitazione sui 1500: oggi per Lollobrigida è corsa all’oro

(Adnkronos) - Non era la sua, lo aveva...

Mosca sviluppa i ‘droni madre’, la mossa russa per colpire in profondità l’Ucraina

(Adnkronos) - 'Droni madre' in grado di colpire...

Di Maio nominato professore onorario al King’s college di Londra

(Adnkronos) - L'ex ministro degli Esteri Luigi Di...
deranque,-sindaco-lione:-“non-vogliamo-essere-capitale-estrema-destra”
Deranque, sindaco Lione: “Non vogliamo essere capitale estrema destra”

Deranque, sindaco Lione: “Non vogliamo essere capitale estrema destra”

Video NewsDeranque, sindaco Lione: "Non vogliamo essere capitale estrema destra"
Redazione-web
Di Redazione-web

E chiede di non strumentalizzare la morte dell’attivista 23enne

Lione, 21 feb. (askanews) – Il sindaco di Lione Grégory Doucet ha detto di non volere che la sua città “diventi la capitale dell’estrema destra, in nessun momento”, prima dell’inizio della marcia per ricordare l’attivista di estrema destra Quentin Deranque, 23 anni, pestato di botte durante gli scontri con militanti di estrema sinistra scoppiati a margine di una manifestazione contro un politico de La France Insoumise (LFI) nella città sud-orientale francese la scorsa settimana. “Non voglio che Lione sia la capitale dell’estrema destra, in nessun momento. È prima di tutto la città di Jean Moulin, è prima di tutto la capitale della Resistenza ed è anche per questo motivo che, da parte mia, ritengo che qualsiasi strumentalizzazione politica della morte di Quentin Deranque sia indecente”, ha affermato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.