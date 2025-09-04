giovedì, 4 Settembre , 25

Derubata sul treno per Venezia, sfila alla Mostra col lenzuolo dell'hotel

Derubata sul treno per Venezia, sfila alla Mostra col lenzuolo dell’hotel

Abito di lusso a chilometro e (costo) zero. Un imprevisto trasformato in un gesto creativo. È la storia dell’artista Elda Calabrase che alla Mostra del Cinema di Venezia si è presentata con un abito fuori dagli schemi… e fuori dal guardaroba.  

Tutto è cominciato durante il viaggio in treno per Venezia, quando Calabrese si è accorta che la sua valigia era sparita. All’interno aveva l’abito dei suoi sogni, quello che aveva scelto per l’evento. “Pensati derubata e vestita con un lenzuolo”, ha esordito nel suo racconto social. “Ieri è stata un giornata con alti e bassi e sicuramente non è iniziata nei migliori dei modi. Dopo un mese a organizzarsi, prepararsi purtroppo mi hanno rubato la valigia in treno con tutto ciò che poteva servirmi per l’evento”. 

Non c’è stato tempo a sufficienza per pensare a un piano B. “Per non entrare ancor più nel pallone e non avendo nulla a mia disposizione se non gli stivali che fortunatamente non mi hanno tolto – spiega Calabrese – salita in camera ho deciso di dar sfogo alla mia creatività vestendomi direttamente con il lenzuolo del mio letto e creando addirittura uno strascico!”. 

 

Il risultato? Apprezzato da tutti. “Incredula di aver ricevuto tanti complimenti per un outfit che in realtà non esisteva”, ha scritto con orgoglio.  

E infine un messaggio diretto al responsabile del furto, senza rancore Elda scrive: “La serata per fortuna è andata alla grande e io auguro al mio caro ladro… Goditi i miei vestiti e gioielli, ma ricorda, il karma osserva sempre. Con affetto Elda”.  

