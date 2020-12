AGI – “Con l’ingresso nel progetto ci siamo assicurati una posizione privilegiata per lo sviluppo di una tecnologia e di un’area che rappresentano il futuro dell’energia”. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in un’intervista al Sole24Ore commenta l’acquisizione da Equinor e SSE Renewables del 20% del progetto nell’eolico offshore per le prime due fasi di Dogger Bank Wind Farm, al largo della costa nord-orientale dell’Inghilterra.

Con l’acquisizione, spiega l’ad di Eni, “abbiamo messo un piede nel più grande progetto al mondo nell’eolico offshore con una quota in capo a Eni che sarà di circa 500 megawatt rispetto ai 2,4 GW delle prime due fasi di Dogger Bank.

L’articolo Descalzi: “Con l’ingresso nell’eolico offshore in Gb un posto nel futuro dell’energia” proviene da Notiziedi.

