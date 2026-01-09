Descalzi: “Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa”

sabato, 10 Gennaio , 26

DALL'ITALIA E DAL MONDODescalzi: "Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Siamo pronti a investire” in Venezuela. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi nel corso dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e i principali rappresentanti delle compagnie energetiche Usa. Rivolgendosi a Trump, ha detto: “Ringraziamo per i grandi sforzi fatti e per l’efficienza della vostra azione. Siamo qui per lavorare insieme con gli Stati Uniti. Siamo anche grossi investitori negli Stati Uniti e siamo quindi pronti a investire e a lavorare con le compagnie Usa” in Venezuela.  

“Possediamo circa 4 miliardi di barili di riserve e nel paese abbiamo circa 500 persone, in gran parte venezuelani”, ha precisato ancora Descalzi nel corso del suo intervento. “Avete fatto un ottimo lavoro”, la risposta di Trump. All’incontro oltre al numero uno del gruppo energetico italiano sono presenti i principali player Usa tra i quali Chevron, Exxon, ConocoPhillips e Halliburton 

