design-delle-camere-da-letto:-come-moda-e-arredamento-si-contaminano 

ROMA – Lontani dai tempi in cui l’arredamento era semplicemente un modo per abbellire la propria casa, oggi non soltanto è stato compiuto un salto di qualità in senso di design e funzionalità, ma stiamo assistendo anche a qualcosa di più. Sì, perché l’arredamento quasi si fonde con la moda diventando un mix di tendenze e commistioni.

L’esempio più chiaro è quello delle camere da letto moderne che, negli ultimi anni, hanno subito una trasformazione importante, diventando un vero e proprio punto di incontro tra moda e arredamento.

Ha conseguenze questo fenomeno? La risposta è sì, soprattutto perché grazie alla stretta fusione tra gusto personale ed esigenze di spazio, ha portato a soluzioni innovative che riflettono le tendenze attuali sia nel mondo della moda che in quello dell’interior design.

A confermarlo anche il Salone del Mobile concluso poco meno di due mesi fa e l’interesse sempre più frequente di stilisti celebri di creare linee di design.

In questo articolo analizzeremo le ultime tendenze relative all’arredamento delle camere da letto moderne diventato così significativo.

Le tendenze più interessanti delle camere da letto moderne

La moda, si sa, per sua natura è dinamica e in continua evoluzione. Le passerelle delle sfilate di tutto il mondo dettano tendenze che spesso superano i confini dell’abbigliamento, influenzando il design degli interni e non solo. Colori, tessuti e motivi che diventano popolari negli armadi trovano facilmente posto anche nelle nostre case.

Un esempio? Sicuramente quello del velluto tornato di tendenza sia nel mondo del fashion che in quello dell’arredamento. Ma non è certo l’unico. La regola principale, però, è quella di rivolgersi sempre a realtà qualificate come, ad esempio, Behomecasa che con i suoi prodotti di qualità offre al cliente soluzioni ideali per le proprie esigenze.

Ecco le ultime tendenze in fatto di stili per le camere da letto moderne.

Cuscini protagonisti. Mai come in questo momento è tornato di moda l’utilizzo dei cuscini per abbellire e rendere unico uno stile. Una camera ricca di cuscini trasmette relax e comfort. La scelta tra questi oggetti dovrà cadere su grandezze e forme diverse in modo da creare movimento.

Note di colore. Mai come in questi anni il colore torna di moda. Nuance che regalano alla stanza da letto un’atmosfera rilassante ma di carattere sono preziose: verde, rosa antico, tortora. Se poi si vuole puntare sul classico e minimal sarà perfetto l’abbinamento bianco e nero, magari con qualche sfumatura di grigio.

Testiera del letto. Sì, proprio così, la parte della testiera del letto è forse una delle più importanti, motivo per cui ci si può sbizzarrire con il suo design. Può diventare una libreria con mensole, oppure può ospitare quadri e stampe che più ci piacciono o, ancora, può essere realizzata con una boiserie moderna. Tutto dipende dai gusti e dalle esigenze.

L’importanza di arredare la camera da letto nel modo giusto

L’arredamento non è soltanto una questione di stile, questo ormai è chiaro. Arredare la camera da letto nel modo giusto è importante perché si tratta della stanza in cui si cerca il relax e la tranquillità giusti per dormire.

Arredare significa pensare a complementi di arredo e stili capaci di trasmettere calore e coccolare chi vive quella stanza perché solo così ci si può sentire davvero a casa.

Fonti:

L’articolo Design delle camere da letto: come moda e arredamento si contaminano proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it