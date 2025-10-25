sabato, 25 Ottobre , 25

MotoGp, si corre il Gp Malesia: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Torna in pista la MotoGp. Il...

A Milano Iqos Curious X e Seletti presentano ‘Sensorium Worlds’

(Adnkronos) - Negli spazi del Pirelli Hangar Bicocca...

Tabacco, Volpetti (Philip Morris International): “Innovazione per un futuro smoke-free”

(Adnkronos) - “Realizzare un futuro smoke-free richiede un...

Imprese, Frega (Philip Morris Italia): “La creatività guida i processi industriali”

(Adnkronos) - "La trasformazione delle esigenze del consumatore...
Design, Seletti: "La creatività è importante in ogni ambito"

Design, Seletti: “La creatività è importante in ogni ambito”

(Adnkronos) – “La creatività è importante in tutti gli ambiti. È importante anche per chi fa il benzinaio o chi ha un’edicola. Probabilmente un edicolante creativo avrebbe la possibilità di superare la crisi e lo stesso farebbe un benzinaio, potrebbe risollevare le proprie sorti usando un briciolo di creatività. La creatività deve esserci in qualsiasi cosa, deve essere uno sguardo nuovo e assolutamente inconsueto alla ricerca di qualcosa che non c’era prima”. Lo afferma Stefano Seletti, direttore creativo e ceo di Seletti, al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, dove si è tenuto l’evento conclusivo della collaborazione tra il brand di design e Iqos Curious X. 

In questa occasione è stata svelata al pubblico l’installazione multimediale ed immersiva ‘Sensorium Worlds’, che celebra la connessione tra la curiosità e la creatività, motori di innovazione e cambiamento.  

“Sensorium Worlds è un bellissimo contenitore e un bellissimo ambiente studiato insieme a 20 artisti meravigliosi provenienti da tutto il mondo. Abbiamo in fase di studio anche altre collaborazioni con personaggi che non appartengono a questo mondo ma le sveleremo quando ci avvicineremo alla Design Week” conclude Seletti. 

