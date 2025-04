design-week,-arte-e-tecnologia:-a-milano-il-cavallo-olimpico-zeus

Sanofi Italia presenta al Fuorisalone l’opera di Atelier blam

Milano, 10 apr. (askanews) – Sanofi ha portato alla Design Week di Milano Zeus, il cavallo robotico che ha letteralmente volato sulle acque della Senna durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’opera, realizzata da Atelier blam nasce dal connubio tra conoscenza, studio e spirito di innovazione e si inserisce nel tema dell’edizione 2025 della settimana milanese, Mondi Connessi.”È stata una sfida – ha detto ad askanews Aurélien Meyer, socio fondatore e principale di Atelier blam – collegare arte e tecnologia in questo progetto. Era necessario trovare il giusto equilibrio, la giusta precisione tra l’espressione della vera tecnologia, della vera ingegneria e il gesto artistico che rappresenta anche Zeus, questo cavallo meccanico che è anche una vera e propria scultura. È stato un lavoro approfondito tra ingegneri, artisti e progettisti”.Il cavallo, imponente per dimensione e ispirato dagli studi cinetici di Eadweard Muybridge, è anche una metafora della connessione tra discipline ed esprime una visione in cui il benessere passa anche attraverso nuove forme di ispirazione e bellezza.”L’opera d’arte Zeus – ha aggiunto Deborah Giaccone, responsabile comunicazione di Sanofi Italia – è davvero la dimostrazione del connubio fra la scienza e l’innovazione perché è esso stesso frutto di una ricerca e sviluppo che ha legato il mondo dell’arte con il mondo della tecnologia. La scienza e la tecnologia sono di fatto anche gli ambiti in cui Sanofi opera perché noi di fatto ogni giorno ci occupiamo, attraverso la ricerca e sviluppo, di scoprire nuove molecole che hanno l’obiettivo sostanzialmente di cambiare la traiettoria delle patologie e poi andare a sviluppare comunque delle risposte a delle esigenze di cura che non sono mai state soddisfatte fino ad ora”.Zeus viene esposto nel cuore del distretto 5VIE Headquarters, nelle Cavallerizze di via Olona, all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.