design-week,-iqos-e-seletti-in-una-grande-piazza-sensoriale

Presentato il progetto Curious X e la collaborazione sul design

Milano, 8 apr. (askanews) – IQOS ha scelto la Milano Design Week per annunciare la sua collaborazione con lo storico brand di design Seletti, che, per prima cosa, ha portato alla realizzazione di una grande installazione artistica in via Tortona al Fuorisalone. “Questa installazione – ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia – rappresenta la curiosità e la curiosità è dietro l’innovazione e il progresso. La Milano Design Week è sicuramente un luogo dove questi elementi si incontrano e quindi Philip Morris che ha intrapreso questo percorso per un mondo senza fumo trova qui oramai da otto anni un posto in cui si sente di casa e lavora con gli artisti su questi temi”.In sostanza il pubblico si trova davanti alla reinterpretazione della tradizionale piazza italiana attraverso uno spazio multisensoriale dove le persone si incontrano, conversano e si connettono. L’installazione collega il mondo fisico a una dimensione digitale dove arte e tecnologia si intrecciano per creare interazioni nuove e fuori dal comune. “Innovazione, cambiamento e progresso – ha aggiunto Stefano Volpetti, President of Smoke-Free Products & Chief Consumer Officer di Philip Morris International – sono al centro di tutto ciò che facciamo con IQOS. Oggi abbiamo presentato IQOS Curious X Sensorium Piazza, e questa è la nostra nuova campagna globale, un progetto globale Curious X, che mette al centro di tutto quello che facciamo, la curiosità perché noi stiamo cercando di fare qualcosa che non mai stato fatto prima, un viaggio di trasformazione senza precedenti nella nostra categoria”.Dalla collaborazione con Seletti, poi nasceranno altri progetti, tra i quali anche un nuovo modello di dispositivo IQOS. Ma il punto di contatto tra le due aziende è proprio legato al tema della curiosità. “Noi – ha concluso Stefano Seletti, direttore creativo Seletti Spa – siamo particolarmente curiosi, siamo a volte provocatori, innovativi, e questo è una cosa che ci accomuna. E questa unione di intenti ci ha portato a creare intanto un’installazione che anche dal punto di vista tecnologico è assolutamente innovativa e anche con il prodotto che presenteremo ad ottobre siamo riusciti a creare un qualcosa veramente di super innovativo”.Come innovativa è la Piazza, che si trasforma dal giorno alla notte in un archivio di interazioni di vita reale – rielaborando ricordi, voci e figure di chi passa attraverso l’opera.