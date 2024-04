Design Week, Rotelli consegna una sua opera al Nobel Valentini

Progetto per Bertolotto, premiati anche Sgaraglia e Bojardi

Milano, 20 apr. (askanews) – Durante il vernissage inaugurale di “Door is Love”, progetto creativo realizzato dalla società benefit Ever in Art per Bertolotto Spa in collaborazione con l’artista Marco Nereo Rotelli nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, sono state consegnate tre opere d’arte, realizzate dall’artista e ideatore dell’installazione come riconoscimento di stima verso coloro che si sono distinti per aver “aperto una porta” verso un futuro migliore. I riconoscimenti sono andati allo scienziato e premio Nobel per la pace Riccardo Valentini, al prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e anche alla direttrice della rivista Interni Gilda Bojardi.

Valentini è stato capace di creare un rapporto uomo natura, attivando un processo virtuoso di rispetto per l’ambiente. Lo scienziato ha commentato così il messaggio dell’installazione: “Lo sforzo di pace a cui tutti oggi siamo chiamati non può prescindere da una ritrovata unione tra l’uomo e la Natura. Non esisteranno più guerre tra gli uomini se non ci sarà più un Pianeta da vivere. Il più urgente atto d’amore oggi è per la nostra casa comune”.

Il prefetto Sgaraglia è stato premiato per l’impegno dimostrato nel creare un ambiente sicuro nella città di Milano, in cui tutti gli individui possano sentirsi accolti, rispettati, valorizzati e supportati. Premiata anche la direttrice Bojardi, impegnata con passione e dedizione nella promozione della cultura del territorio, intesa come crescita individuale nel rispetto delle proprie origini e attraverso la valorizzazione del design italiano a livello mondiale.

La collaborazione tra Bertolotto, Ever in Art e l’artista Marco Nereo Rotelli darà origine a maggio a un’edizione speciale di opere d’autore. “Door is Love” diventa una collezione esclusiva di porte con incisi versi poetici diversi, caratterizzati dalla cifra stilistica dell’artista. Nella collezione sarà disponibile anche una Limited Edition di pezzi iconici, una serie numerata esclusiva, nei colori più rappresentativi dell’arte di Rotelli, oro e blu.