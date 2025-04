desio,-corpo-dilaniato-di-una-donna-sui-binari:-indagini-in-stazione

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina, attorno alle 6, vicino ai binari della stazione ferroviaria di Desio, Monza e Brianza. L’identificazione è ancora in corso per via del fatto che il corpo è stato trovato completamente dilaniato, sotto le rotaie. A seguire le indagini è la Polfer di Milano. A quanto apprende l’AdnKronos, da una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata colpita sul fianco da un treno e trascinata. Non è chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Chi indaga non ha trovato accanto al cadavere dei biglietti o messaggi d’addio. Tutti gli accertamenti del caso sono in corso.

Nel frattempo, la circolazione della direttrice sospesa tra le stazioni di Desio e Seregno per accertamenti delle autorità giudiziarie, ora conclusi, è ripresa con rallentamenti su un unico binario. Previste variazioni per riorganizzare il servizio.