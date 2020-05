Detenuti hanno cercato di contagiarsi a vicenda per poter uscire

Detenuti in una prigione nella contea di Los Angeles, in California, sono stati ripresi mentre cercavano di trasmettersi il coronavirus a vicenda, nella speranza di ottenere una scarcerazione anticipata. I due gruppi di detenuti, rinchiusi in un’unità nel carcere di Castaic, si passavano una bottiglia d’acqua, bevendo a turno, e condividevano una mascherina.

Secondo lo sceriffo della contea, quasi la metà dei detenuti dell’unità poi risultati positivi al Covid-19 hanno agito in questa maniera. Evidentemente i detenuti pensavano, “erroneamente”, che se fossero risultati positivi in qualche modo sarebbero stati rilasciati, “ma questo non succederà”, ha assicurato lo sceriffo Alex Villaneuva,

