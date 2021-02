Uno dei protagonisti di questo pomeriggio di Serie A è sicuramente Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese. Lo spagnolo ha prima causato l’1-0 bianconero, inducendo all’errore il portiere veronese Marco Silvestri, che devia il pallone in rete; poi ha segnato e chiuso la partita dieci minuti dopo con un piazzato imparabile. Una prestazione che fa sorridere Gotti, che ha tanto creduto nell’ex Barcellona, tormentato dagli infortuni in una carriera che poteva dargli molto di più. Anche il Napoli reagisce a questa “doppietta” dello spagnolo: il club azzurro infatti nella scorsa estate è stato vicinissimo all’acquisto di Deulofeu, ritenuto un ottimo innesto per la squadra di Gattuso.

DEULOFEU SEGNA E IL NAPOLI RIMPIANGE

Gianluca Di Marzio ha svelato sul proprio sito alcuni retroscena sul possibile acquisto di Deulofeu da parte del Napoli, nella scorsa sessione estiva. Di seguito quanto riportato dal sito specializzato sul calciomercato.

Napoli e Fiorentina lo avrebbero voluto in rosa e ci hanno provato con insistenza fino alla fine della scorsa sessione estiva. Il problema è sempre stato uno, per tutti e due i direttori sportivi Giuntoli e Pradè: ‘Riusciamo a prenderlo solo se ne esce uno’. Alla fine nessuno è partito, quindi niente spazio per Deulofeu che così ha accettato con grande entusiasmo l’avventura Udinese. Squadra che gli avrebbe permesso di recuperare bene dall’infortunio ai legamenti da cui usciva trovando la giusta continuità di rendimento. Il tutto si è avverato e adesso i tifosi bianconeri sorridono.

The post Deulofeu brilla contro il Verona e il Napoli si mangia le mani: il retroscena appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento