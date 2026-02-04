mercoledì, 4 Febbraio , 26
deutsche-borse-si-accorda-con-bitpanda-per-trading-su-cripto-istituzionale
Deutsche Borse si accorda con Bitpanda per trading su cripto istituzionale

Deutsche Borse si accorda con Bitpanda per trading su cripto istituzionale

NewsDeutsche Borse si accorda con Bitpanda per trading su cripto istituzionale
Redazione-web
Di Redazione-web

Obiettivo: rafforzare la presenza nel comparto degli asset digitali

Partnership tra 360T, parte del Deutsche Börse, e Bitpanda per ampliare l’accesso al mercato delle criptovalute, con ambizioni di ulteriore sviluppo nel campo degli asset digitali.

Questo accordo combina i servizi di asset digitali di Bitpanda con 3DX, la piattaforma di trading di cripto-attività di 360T sotto il regolamento MiCAR, per assistere i clienti istituzionali in cerca di approcci conformi e sostenibili agli asset digitali.

Sia il Deutsche Börse Group che Bitpanda stanno indagando su altre possibilità di collaborazione riguardo a connettività, flussi di lavoro di trading e infrastrutture, in sintonia con i cambiamenti delle normative e delle dinamiche di mercato.

“Insieme al Gruppo Deutsche Börse, stiamo creando una base che permetterà un’adozione più ampia degli asset digitali da parte di istituzioni”, ha affermato Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO di Bitpanda. “La joint venture con 3DX rappresenta un passo significativo mentre proseguiamo nell’espansione delle nostre soluzioni per i partner”.

Carlo Kölzer, CEO di 360T e responsabile globale di FX e asset digitali al Deutsche Börse Group, ha evidenziato che “3DX è stata progettata per assistere i clienti istituzionali con trasparenza, conformità e versatilità. Con l’integrazione dei servizi di Bitpanda, stiamo ampliando le possibilità per i nostri clienti, in particolare per quelli che vogliono supportare invii di asset digitali ai propri clienti, senza la necessità di sviluppare autonomamente infrastrutture complesse”.

Giovanni Lombardi Stronati

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.