deutsche-borse-si-accorda-con-bitpanda-per-trading-su-cripto-istituzionale

Obiettivo: rafforzare la presenza nel comparto degli asset digitali

Partnership tra 360T, parte del Deutsche Börse, e Bitpanda per ampliare l’accesso al mercato delle criptovalute, con ambizioni di ulteriore sviluppo nel campo degli asset digitali.

Questo accordo combina i servizi di asset digitali di Bitpanda con 3DX, la piattaforma di trading di cripto-attività di 360T sotto il regolamento MiCAR, per assistere i clienti istituzionali in cerca di approcci conformi e sostenibili agli asset digitali.

Sia il Deutsche Börse Group che Bitpanda stanno indagando su altre possibilità di collaborazione riguardo a connettività, flussi di lavoro di trading e infrastrutture, in sintonia con i cambiamenti delle normative e delle dinamiche di mercato.

“Insieme al Gruppo Deutsche Börse, stiamo creando una base che permetterà un’adozione più ampia degli asset digitali da parte di istituzioni”, ha affermato Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO di Bitpanda. “La joint venture con 3DX rappresenta un passo significativo mentre proseguiamo nell’espansione delle nostre soluzioni per i partner”.

Carlo Kölzer, CEO di 360T e responsabile globale di FX e asset digitali al Deutsche Börse Group, ha evidenziato che “3DX è stata progettata per assistere i clienti istituzionali con trasparenza, conformità e versatilità. Con l’integrazione dei servizi di Bitpanda, stiamo ampliando le possibilità per i nostri clienti, in particolare per quelli che vogliono supportare invii di asset digitali ai propri clienti, senza la necessità di sviluppare autonomamente infrastrutture complesse”.

Giovanni Lombardi Stronati