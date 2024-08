Devastanti incendi in Grecia, evacuata la città di Maratona

Le fiamme minacciano la periferia di Atene

Atene, 12 ago. (askanews) – Come ogni anno ormai, in Grecia è emergenza incendi. Un fronte del fuoco sempre più vasto sta costringendo i vigili ad arretrare tra fumo e fiamme improvvise. I roghi hanno divorato boschi e case. La protezione civile greca ha ordinato lunedì l’evacuazione di nuove località nella periferia nordorientale di Atene, dopo quella della città di Maratona domenica sera, a fronte di un violento incendio scoppiato domenica e che si sta rapidamente avvicinando alla capitale. Almeno 7mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Le autorità greche hanno aperto lo stadio olimpico Oaka, nel nord di Atene, per ospitare le migliaia di sfollati.Il fumo denso ha coperto soffocando la capitale dove è allerta per le condizioni meteorologiche estreme per il resto della settimana.I roghi hanno distrutto casa e infrastrutture.