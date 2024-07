deviango:-compie-5-anni-il-sangiovese-vinificato-in-bianco-del-fermano

Carloni: suo successo base per esplorare patrimonio enologico locale

Milano, 20 lug. (askanews) – Il Deviango, vino da uve Sangiovese dalle colline della media ed alta Valle del fiume Aso vinificate in bianco, ha compiuto cinque anni ed è stato stato celebrato con una serata a Montelparo, borgo marchigiano in provincia di Fermo. Il progetto Deviango è stato infatti lanciato nel 2019 da quattro amici vignaioli: Marco Di Ruscio (Di Ruscio di Campofilone), Nico Speranza (Cantina Vittorini di Monsampietro Morico), Roberto Geminiani (Geminiani di Montalto delle Marche) e Gabriele Vitali (Casale Vitali di Montelparo). Sono i cosidetti “Deviango Boys”, sostenuti dalla comunità locale e dalla curiosità degli appassionati, e coordinati dall’enologo montelparese Matteo Lupi con il quale hanno studiato (per diversi anni) la fattibilità di questo Marche Igp Bianco.

Di Deviango, che nel dialetto fermano significa “in bianco”, ogni Cantina propone una sua interpretazione ma le bottiglie vanno sul mercato con la medesima etichetta.

Alla serata ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Commissione agricoltura della Camera, Mirco Carloni. “Ogni bottiglia di Deviango racconta una storia di passione, dedizione e maestria vinicola, portando con sé l’essenza del territorio da cui proviene” ha ricordato, aggiungendo che “il successo di questo vino non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a esplorare e valorizzare la ricchezza enologica che ci circonda. Il merito dei ‘Deviango boys’ – ha concluso – è quello di stare uniti verso una innovazione che ha saputo valorizzare la tradizione”.