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Dfp, Giorgetti: il nostro debito ci impone di non ignorare la realtà
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Dfp, Giorgetti: il nostro debito ci impone di non ignorare la realtà

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“Nostra previsione Pil è realistica, non gonfiata a fini elettorali”

Roma, 30 apr. (askanews) – “Questo Paese ha il debito pubblico più elevato in Europa, questo è dato da cui partire e non si può ignorare la realtà, non si può fare politica ignorando la realtà”: lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, replicando in aula alla Camera al termine del dibattito sul Dfp, Documento di finanza pubblica. “Con realismo, serietà e qualcuno ironizza prudenza, dobbiamo scrivere delle previsioni realistiche, quello che abbiamo scritto oggi e che presentiamo al parlamento oggi sul Pil, non è un Pil gonfiato per darci possibilità di spendere o fare delle cose elettorali”, ha proseguito. “Un Paese indebitato non è totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si può ignorare. Se qualcuno viene a proporre l’idea di cominciare a spendere senza considerare questo posso garantire che la sostenibilità del debito diventerà un vero grosso problema per chiunque avrà la responsabilità di assicurarlo”, ha concluso.

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