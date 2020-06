Di Battista assicura di non voler picconare il governo

“Ho fatto i complimenti a Conte per come ha gestito l’emergenza del coronavirus. Ora però si apre un’altra partita, quella per ricostruire il Paese”. Esordisce con queste parole Alessandro Di Battista, leader riottoso del M5S nell’intervista a Il Fatto Quotidiano nella quale ribadisce anche che “non mi interesso alle poltrone, mi dedico ad altro”.

Poi però con tono distensivo, Di Battista dichiara che “se il premier porterà avanti idee come l’ecobonus e la legge sul conflitto d’interessi avrà il mio sostegno” ma qualora dovesse invece portare avanti idee “come il Ponte sullo Stretto di Messina e non essere duro come aveva detto di voler essere sulla revoca della concessione ad Autostrade,

