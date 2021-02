Di Battista non è più iscritto a M5s, e sparisce da Rousseau

AGI – Alessandro Di Battista non è più iscritto al Movimento 5 stelle. Il suo nome non risulta infatti nell’elenco della piattaforma Rousseau. Lo si apprende da fonti parlamentari mentre sul sistema, a quanti lo cercano, risulta: “Non sono disponibili profili per i filtri selezionati”.

È una questione di reputazione del Movimento non andare con Silvio Berlusconi, sottolineano esponenti di spicco della galassia M5s, critici verso la fiducia a Draghi, ribadendo una delle posizioni che Di Battista ha pubblicamente sottolineato sui social e in Tv.

Intanto, potrebbe nascere fra domani e dopodomani una nuova componete del gruppo Misto della Camera formata dai fuoriusciti del Movimento 5 Stelle.

