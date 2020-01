Di Chiara: “Il Napoli è più forte della Fiorentina, deve tornare a fare risultato in casa per riprendere quota”

Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sul match tra Napoli e Fiorentina, in programma sabato sera alle 20.45 al San Paolo.

Di Chiara su Napoli e Fiorentina

“Il Napoli trova una Fiorentina rigenerata. La vittoria contro la SPAL e la vittoria con l’Atalanta in Coppa Italia ha rigenerato un ambiente depresso. Il Napoli ha la sfortuna di incontrare una Fiorentina nuova, più fresca. Gli azzurri devono assolutamente fare risultato in casa. I risultati sono quelli che danno fiducia e fanno la differenza. Sarebbe fondamentale vincere con la Fiorentina per il Napoli. I risultati sono tutto nel calcio. Iachini e Gattuso si somigliano per certi versi, sono più motivatori che tattici. Hanno riproposto come allenatori quello che erano da calciatori. Iachini ha una caratteristica, comincia bene e poi cala più avanti. Gattuso invece deve trovare il risultato, la sua squadra, sulla carta, è più forte. Il Napoli deve riprendere quota”.

