Di Gennaro crede nel Napoli: “Possono puntare sia allo scudetto che all’Europa League”

Il noto opinionista Antonio Di Gennaro, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha un organico di grande spessore per puntare sia allo Scudetto che all’Europa League. Anche il Milan ha fatto uno dei migliori mercati per potenziare la rosa. La Roma deve sistemare alcuni aspetti societari, però mi sembra che il presidente abbia le idee molto chiare. Fonseca mi piace molto come allenatore. E’ responsabile, assennato ed è abile sotto il profilo tattico. In prospettiva ritengo la Roma una squadra che può arrivare fino in fondo in Europa League. L’Atalanta è crollata a Napoli? Si, ma si è ritrovata senza problemi: col Napoli è stato solo un incidente, per giunta contro una squadra di valore”.